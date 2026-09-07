O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues Barros (UB), promoveu uma reorganização administrativa no primeiro escalão municipal. As alterações constam na edição nº 3.588 do Diário Oficial do Município, publicada na última sexta-feira (4), com foco na Secretaria Municipal da Mulher e na Secretaria Municipal da Assistência Social.\nA reestruturação concretiza uma troca de funções entre postos estratégicos da administração. Suzana Salazar de Freitas Morais deixou a liderança da Secretaria Municipal da Mulher para assumir a função de subsecretária na Secretaria Municipal da Assistência Social, sob a classificação de cargo em comissão símbolo DAS-I, em conformidade com a Portaria nº 513.\nEducação de Palmas fecha contrato de quase R$ 1,5 milhão para locação de caminhões, vans e carros\nTRE suspende atendimento presencial por causa de feriados; veja serviços online