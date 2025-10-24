A Prefeitura de Sampaio, no Bico do Papagaio, virou alvo de investigação após o prefeito Agnom Gomes (Republicanos) nomear nove pessoas da família dele, em cargos públicos. A situação é acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO).\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: TCE e MP pedem explicações sobre o número de parentes nomeados em Sampaio\nO TCE recebeu a denúncia solicitando que fosse investigada a legalidade das nomeações e a qualificação técnica dos nomeados para os cargos políticos. O órgão determinou, no dia 14 de outubro deste ano, a conversão da denúncia em processo administrativo.\nNo relatório preliminar da Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal (COCAP), os demonstrativos da folha de pagamento apontam que dentre servidores contratados pelo prefeito estão irmãos, cunhados e primos.