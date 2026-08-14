O prefeito de Barrolândia, João Machado Alves (União), e o vice-prefeito, Neusimar dos Reis (Republicanos), tiveram a cassação mantida por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) durante uma sessão ordinária nesta quinta-feira (13).\nOs dois foram condenados por abuso de poder político, abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições municipais. A decisão não cabe recurso, por enquanto.\nJoão Machado e seu vice, Neusimar dos Reis, tiveram a revogação imediata dos diplomas concedidos como eleitos em 2024 e a perda dos respectivos mandatos.\nFoi determinada a realização de novas eleições para os dois cargos. A data do novo pleito ainda não foi definida. O TRE deverá publicar uma resolução com o calendário da eleição, incluindo os prazos para convenções, registro de candidaturas e propaganda eleitoral.