Prefeito de Cachoeirinha do Tocantins, Sandrimar Alves da Silva (UB) (Divulgação/Prefeitura de Cachoeirinha)\nO prefeito de Cachoeirinha, Sandrimar Alves (UB), virou alvo de investigação por suspeita de nepotismo. Segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), o político nomeou a sobrinha Tauana Ferreira da Silva Moraes (UB), de 23 anos, para o cargo de secretária municipal de Igualdade Social, Equidade e Direitos da Mulher.\nConforme o MPTO, a jovem não concluíu o ensino médio, por isso não tem o grau de escolaridade compatível com a função. O inquérito é assinado pelo promotor Gilmar Pereira Avelino, da Promotoria de Justiça de Ananás.\nO prefeito Sandrimar informou, em nota, que a nomeação de Tauana ocorreu em estrita observância à legislação vigente. Ele também afirmou que a nomeada atende integralmente aos requisitos legais, técnicos, administrativos e de escolaridade exigidos para o cargo, conforme a legislação municipal, e que não existe irregularidade no ato (veja a nota completa na íntegra).