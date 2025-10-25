Servidores municipais de Palmeirante, no norte do estado, foram surpreendidos com diversas exonerações na noite de sexta-feira (24). A medida consta no Decreto nº 308, publicado no Diário Oficial do Município, voltada a 138 servidores entre nomeados e contratados.\nO JTo pediu um posicionamento ao prefeito do município, Raimundo Brandão (Republicanos), para ele comentar sobre as exonerações, se haverá mais dispensas e qual o impacto dessa medida na folha de pagamento, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.\nConforme o decreto, a exoneração dos servidores levou em consideração a necessidade de adequar as despesas à realidade orçamentária e financeira da gestão. Segundo o documento, houve queda na arrecadação e o aumento das despesas correntes, além da falta de aprovação pelo Poder Legislativo de uma suplementação de recursos.