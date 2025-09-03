O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), voltou a ser alvo de busca e apreensão da Polícia Federal (PF). Dessa vez em relação a investigação sobre irregularidades na compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19 pelo Governo do Tocantins, quando ele era deputado estadual e destinou emendas para os contratos. A ação faz parte da segunda fase da "Operação Fames-19", realizada pela PF na manhã desta quarta-feira (3).\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Polícia Federal cumpre mandados em operação que apura desvio de verbas durante a pandemia\nNo pedido de busca e apreensão criminal, expedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eduardo é apontado como autor da destinação de recursos para contratos que resultaram no fornecimento de pelo menos 7,2 mil cestas básicas, das quais supostamente foram extraídos valores a serem pagos a título de vantagem indevida.