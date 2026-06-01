-Prefeito foi retirado de voo no aeroporto de Guarulhos (1.3417182)\nO prefeito de Carmolândia, Douglas Oliveira (União), foi retirado de uma aeronave da Latam, com apoio da Polícia Federal (PF), após um desentendimento que atrasou a decolagem de um voo no Aeroporto de Guarulhos (SP). Segundo o prefeito, a confusão começou por causa de um laudo médico que ele deveria apresentar no embarque.\nEm entrevista ao g1 Tocantins, o político disse que o documento autorizaria a viagem após uma cirurgia recente, mas que não foi aceito pelos funcionários da companhia após receber o atestado digital enquanto tentava embarcar na aeronave.\nSegui para a porta do avião. Quando cheguei lá embaixo, a porta ainda estava aberta e adentrei, sem nenhuma intervenção de absolutamente ninguém. Informei aos comissários de bordo o que estava acontecendo e me sentei.