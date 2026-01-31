Prefeito de Cachoeirinha do Tocantins, Sandrimar Alves da Silva (UB) (Divulgação/Prefeitura de Cachoeirinha)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendou que o prefeito de Cachoeirinha, Sandrimar Alves (UB), exonere a própria sobrinha, Tauana Ferreira da Silva Moraes, nomeada para a Secretaria Municipal de Igualdade Social, Equidade e Direitos da Mulher. A medida aponta possível prática de nepotismo na administração municipal.\nA recomendação partiu da Promotoria de Justiça após análise da nomeação e do grau de parentesco entre o gestor e a ocupante do cargo. Segundo o MPTO, a situação pode contrariar princípios constitucionais que regem a administração pública, como moralidade e impessoalidade.\nO documento estabelece prazo para que o prefeito informe se vai acatar a orientação e apresente resposta formal ao órgão. Caso a recomendação não seja cumprida, o Ministério Público poderá adotar providências judiciais.