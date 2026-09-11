O Ministério Público do Tocantins (MPTO) investiga o prefeito de Angico, Cleofan Barbosa Lima (União), por suspeita de nepotismo após a nomeação da esposa e de seis sobrinhos para cargos na Prefeitura. O procedimento preparatório aberto pelo órgão também aponta que o município não realizou processo seletivo para duas contratações temporárias de parentes do gestor.\nA investigação tramita após denúncia sobre as nomeações. Em recomendação, o MPTO deu prazo de 15 dias para o prefeito exonerar ocupantes de cargos em comissão e rescindir vínculos temporários que configurem nepotismo. O órgão também cobra informações sobre as providências adotadas e a comprovação da abertura de concurso público ou processo seletivo impessoal para as funções.\nRecebeu informação sobre as eleições? Veja como consultar se é fato ou boato