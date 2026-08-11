A prefeita de Praia Norte, Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo, conhecida como Bruna do Ho Che Min (PSD), seguirá afastada do cargo por mais 90 dias. A decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) ocorreu nesta segunda-feira (10), mesma data prevista para o encerramento do período inicial de afastamento.\nA medida cautelar mantém a gestora fora do comando da Prefeitura enquanto avançam as apurações relacionadas a uma ação civil pública por improbidade administrativa. Bruna permanece afastada desde 12 de maio, quando a Justiça determinou a suspensão temporária do exercício do cargo por 90 dias.\nA nova decisão, assinada pelo desembargador Márcio Barcelos Costa, atende a um pedido apresentado pelo Município de Praia Norte. A gestão interina informou ter identificado novas possíveis irregularidades durante o período em que Bruna permaneceu afastada e instaurado procedimentos administrativos para apurar contratos e eventuais danos ao patrimônio público. O Ministério Público do Tocantins (MPTO) também se manifestou favoravelmente à prorrogação.