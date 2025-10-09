A prefeita de Alvorada, Thaynara de Melo Moura (União), voltou a nomear o próprio pai para o cargo de secretário. Ele havia sido exonerado da função de secretário de Infraestrutura do município após recomendação do Ministério Público, que apontou possível caso de nepotismo na prefeitura. Desta vez, ele foi nomeado secretário de Agricultura e Pecuária.\nO JTo solicitou um posicionamento à Prefeitura de Alvorada, mas não teve resposta até a publicação da reportagem.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Prefeita exonera e nomeia pai novamente mesmo após MP apontar nepotismo\nO Ministério Público informou que está acompanhando a nova nomeação do pai da prefeita. O órgão também afirmou que foi expedido um novo ofício para que o município comprove, em um prazo de cinco dias, a aptidão técnica dele para a função (veja nota completa abaixo).