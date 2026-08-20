O prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsito nas Eleições termina nesta quinta-feira (20). O voto em trânsito permite que a pessoa vote mesmo estando temporariamente em outra cidade do país no dia do pleito.\nOnde posso solicitar o voto em trânsito?\nA solicitação pode ser feita pela página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet ou nos cartórios eleitorais em todo o país.\nSe optar pela solicitação eletrônica, o eleitor deve clicar no menu "Fazer Transferência temporária do local de votação". Em seguida, deve preencher seus dados, consultar os locais com vagas disponíveis e seguir os comandos da página.\nJá no caso de atendimento presencial, basta apresentar um documento oficial com foto no cartório eleitoral mais próximo.\nEm quais cidades goianas é possível exercer o voto em trânsito?