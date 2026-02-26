O Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO) determinou, por unanimidade, a suspensão imediata do processo de contratação da dupla sertaneja Bruno & Marrone pelo município de Axixá do Tocantins. A decisão cautelar foi tomada durante a sessão do Tribunal Pleno nesta quarta-feira (25), após a área técnica identificar que a prefeitura tentou reeditar um contrato que já havia sido barrado pela Corte em dezembro de 2025.\nCom custo de R$ 1,1 milhão aos cofres públicos, o show estava previsto para o dia 14 de março de 2026. A contratação seria realizada via inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 74 da Lei 14.133/2021, mecanismo utilizado quando a competição entre fornecedores é inviável por se tratar de um objeto específico ou fornecedor exclusivo.\nDe acordo com o conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, relator do caso, o município repetiu uma prática anteriormente considerada inválida e abriu um novo procedimento administrativo praticamente idêntico ao anterior, mantendo a maioria das irregularidades já apontadas. Em dezembro passado, o TCE já havia suspendido a contratação devido a falhas no planejamento, ausência de documentos essenciais e indícios de direcionamento na estimativa de preços.