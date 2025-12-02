Prefeituras do Tocantins lamentaram a morte do ex-senador e ex-deputado estadual José Bonifácio Gomes de Souza. Em homenagens pelas redes sociais, amigos e políticos destacaram a relevância do político para a história e contribuição ao estado.\nRecebi com profunda tristeza a notícia da partida de José Bonifácio Gomes de Souza, uma das grandes referências do Bico do Papagaio, um homem que Siqueira Campos admirava e cuja dedicação ao Tocantins deixou marcas profundas. Que sua memória, junto com a de João Ribeiro e a de meu pai, seja referência para os jovens líderes deste Estado”, destacou o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), por meio de nota.\nJosé Bonifácio morreu nesta segunda-feira (1ª). Ele tinha 74 anos e ficou internado em Araguaína por quatro dias após bater o carro em uma árvore no dia 26 de novembro em Tocantinópolis, região norte.