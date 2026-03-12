-Discusso do prefeito Josemar Kasarin (União) (1.3385030)\nA Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (12) a Operação Cortina Digital. O trabalho combate o crime de violência política de gênero no noroeste do Tocantins (veja vídeo acima). Agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/TO).\nVeja no Bom dia Tocantins: Mandados de busca e apreensão são cumpridos contra prefeito de Colinas do Tocantins\nO prefeito Josemar Kasarin (União) aparece como alvo da corporação. A investigação começou após um discurso do gestor na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Colinas do Tocantins. Na ocasião, Kasarin dirigiu palavras agressivas à vereadora Naiara Miranda (MDB).\nTu te prepara, que aqui a bala pega", disse o prefeito durante a sessão. O ato constrangeu a parlamentar no exercício do mandato eletivo.