Mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante operação realizada nesta sexta-feira (9), em Palmas. Segundo a Polícia Federal, o inquérito investiga possíveis crimes eleitorais durante a campanha para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, no estado do Tocantins.
Os dois mandados cumpridos foram autorizados pelo 2º Juízo das Garantias do Núcleo I – 5ª Zona Eleitoral do Tocantins. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela polícia federal e o JTo não conseguiu contato com seus advogados.
Conforme a PF, a "Operação Sufrágio Limpo" busca identificar as pessoas que tenham praticado possíveis crimes de corrupção eleitoral, reunir elementos probatórios e viabilizar a recuperação de eventuais recursos empregados de forma ilícita.