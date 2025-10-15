Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante quatro operações realizadas nesta quarta-feira (15), em Palmas. Segundo a Polícia Federal, os inquéritos investigam supostos candidatos que teriam cometido crimes de falsidade ideológica eleitoral e apropriação indébita de recursos públicos destinados à campanha, durante as eleições de 2022, no estado.\nOs mandados foram autorizados pela 29ª Vara Eleitoral do Tocantins, durante a operação Atos 5:1-11 (um, dois, três e quatro).\nConforme a PF, as ações buscam identificar todas as pessoas que tenham participado das supostas ações criminosas, além de mapear os recursos públicos envolvidos e investigar se foram empregados de forma ilícita em caixa dois ou compra de votos, o que poderá configurar graves infrações à legislação eleitoral.\nOs investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral e apropriação indébita de recursos públicos destinados ao financiamento de campanha.