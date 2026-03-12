Equipes da Polícia Civil realizam buscas em endereços ligados aos investigados em operação que apura repasses milionários da Prefeitura de Tocantinópolis a clube de futebol (Divulgação/PCTO)\nO Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins autorizou buscas em endereços ligados a um suposto esquema de corrupção. A investigação apura o desvio de recursos públicos da Prefeitura de Tocantinópolis, no extremo norte do estado. O dinheiro tinha como destino o Tocantinópolis Esporte Clube (TEC). O montante sob análise ultrapassa a marca de R$ 5,1 milhões.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Operação investiga repasses da Prefeitura de Tocantinópolis para equipe de futebol\nO desembargador Luiz Zilmar Pires assinou a decisão judicial. A Polícia Civil aponta crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O grupo investigado conta com Fabion Gomes de Sousa (PL), atual prefeito da cidade, e Paulo Gomes de Sousa (PSD), ex-prefeito e ex-gestor do TEC. Wagner Pereira Novais, ex-gestor do clube, e Leandro Pereira de Sousa, que é o atual presidente do TEC, também figuram no processo. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações financeiras atípicas e saques em espécie de alto valor.