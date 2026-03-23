A distribuição das preferências político-partidárias e ideológicas do Brasil atualmente não obedecem apenas a variações de conjuntura ou oscilações em cada pesquisa eleitoral. As pesquisas mostram que o posicionamento de parte dos eleitores está cristalizado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a família Bolsonaro, o que dificulta a viabilidade de um candidato da terceira via. A avaliação é do cientista político Francisco Tavares.\n“Hoje temos pelo menos 60% do eleitorado - 30% de um lado, mais ou menos, e 30% de outro - com uma identidade simplesmente imutável, irreversível, absolutamente cristalizada, em favor, seja de Lula e do PT, seja de Bolsonaro ou quem ele indicar. Portanto, seja da centro-esquerda, seja da extrema-direita”, explicou Tavares.\nPara Tavares, neste cenário “é muito difícil que um terceiro grupo se viabilize”, pois seria necessário furar essa barreira para chegar no segundo turno. “Esse é menos um problema de conjuntura política e mais uma característica que, neste momento, é quase sociodemográfica da nossa população”, disse.