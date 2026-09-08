Um personagem poderoso do mercado, que evita holofotes, apareceu com as duas mãos – uma em cada lado – na campanha presidencial. O jovem Erasmo Carlos Battistella, controlador do grupo BSBios – maior produtor de biodiesel da América Latina e ex-sócio da Petrobras no setor – doou R$ 500 mil para cada uma das campanhas do presidente Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. É aquela história: a exemplo de magnatas que fazem negócios bilionários, não é bom escolher um lado. Sobre doações de pessoas às campanhas, até ontem Lula conseguiu R$ 660 mil, menos da metade do que alcançou Flávio (R$ 1,46 milhão). Há casos curiosos de ambos os candidatos. A professora Mayra Cristina da Luz Pádua Guimarães doou 40 mil ao petista, e no lado bolsonarista aparece o head global da Mayer Brown Energy, o carioca Alexandre Chequer, que vive nos EUA, com R$ 120 mil. E segue a caravana.