A TV Anhanguera apresentou nesta quinta-feira (20) o plano de cobertura jornalística para as eleições estaduais de 2026 no Tocantins. As regras foram apresentadas pelo chefe de redação, Adriano Fonseca, na sede da Rede Anhanguera, em Palmas, durante reunião com os representantes dos candidatos ao governo do Tocantins e ao Senado.\nA cobertura busca proporcionar aos eleitores uma oportunidade de conhecer melhor as propostas, os planos de governo e as soluções que os candidatos sugerem para o Tocantins.\n"Nosso compromisso é com o eleitor. Por isso, estabelecemos critérios claros e transparentes, que valem para todas as candidaturas. Queremos uma cobertura equilibrada, com espaço para propostas e informação de qualidade, para que o eleitor tenha condições de fazer a própria escolha", informou Adriano Fonseca.