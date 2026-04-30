Polícia Federal conduz apuração para identificar responsáveis por acessos a dados protegidos no STJ e na PGR (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nA Polícia Federal (PF) solicita ao Supremo Tribunal Federal (STF) a concessão de novos 60 dias para aprofundar as investigações sobre a rede de espionagem que monitorava processos sigilosos em Brasília (DF). O pedido consta no relatório conclusivo da Petição (PET) 13.820, protocolado em 6 de abril deste ano e obtido nesta quinta-feira (30) pela reportagem. O documento detalha os resultados da perícia realizada nos dispositivos eletrônicos do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos).\nAs informações, às quais o Jornal do Tocantins teve acesso por meio de documento, apontam que a autoridade policial busca identificar os responsáveis técnicos pela eventual extração de dados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo o material, a PF sustenta que laudos periciais indicam a ocorrência de acessos em tempo real a peças ministeriais no mesmo dia dos protocolos oficiais.