PF na Bahia\nA Polícia Federal reuniu fortes indícios de irregularidades envolvendo empréstimos concedidos pelo Banco Master ao empresário baiano Joel Feldman. A instituição controlada por Daniel Vorcaro liberou R$ 28 milhões para Feldman poucas semanas após obter o credenciamento para operar, com exclusividade, o cartão de crédito consignado dos servidores de Mata de São João (BA). Na época, Feldman era o secretário municipal de Desenvolvimento e considerado braço operacional e faz tudo do ex-prefeito de Mata de São João e atual deputado federal João Gualberto (PSDB-BA). Tanto que foi alçado à presidência da Associação Baiana de Supermercados (Abase) com o apoio do parlamentar, fundador da rede Hiperideal, uma das maiores do Estado. Feldman também teve papel relevante na articulação da chegada do Credcesta à Bahia, o cerne do poder financeiro do Banco Master e dos sócios Daniel Vorcaro e Augusto Lima, ambos presos. Feldman e o deputado Gualberto não responderam aos contatos e demanda da Coluna por telefone.