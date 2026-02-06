BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma perícia médica a respeito da saúde de Jair Bolsonaro (PL) indica que o ex-presidente necessita de cuidados especiais na Papudinha, onde cumpre pena, e apresenta risco de queda, mas sem necessidade de transferência para um hospital.\nO laudo elaborado pela Polícia Federal a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), conclui que Bolsonaro apresenta doenças crônicas sob controle e recomenda otimizar tratamentos e medidas preventivas por causa do risco de complicações.\nMoraes pediu que a defesa do ex-presidente e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre a perícia.\nA expectativa de bolsonaristas é a de que o laudo reforce o pleito da defesa para que o ex-presidente seja transferido para a prisão domiciliar. A análise médica foi solicitada por Moraes para determinar o quadro clínico de Bolsonaro, as necessidades dele para o cumprimento da pena e se ele precisaria cumprir sua pena em um hospital penitenciário, o que foi descartado pelos médicos.