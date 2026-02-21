A Polícia Federal deve apurar a possível conexão entre um dos servidores na mira da investigação sobre o acesso a dados de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e um ex-integrante da Receita Federal na gestão de Jair Bolsonaro (PL).\nSegundo três pessoas a par das investigações, o auditor fiscal Ricardo Mansano de Moraes, alvo da operação da última terça (17) por suspeita de acessar informações ligadas a integrantes do Supremo, tem relação com Ricardo Pereira Feitosa, que foi chefe da inteligência da Receita Federal no início do governo Bolsonaro.\nLula quer discutir combate ao narcotráfico com Trump em encontro previsto para março\nLula sanciona, com vetos, reajuste salarial para cargos do Legislativo\nFeitosa foi exonerado do cargo público de auditor fiscal em 2023, após a Folha revelar que ele acessou e copiou de forma imotivada dados fiscais sigilosos de pessoas consideradas desafetos pelo então presidente da República. Antes de assumir o cargo de chefe nacional da inteligência da Receita, em 2019, Feitosa trabalhava no escritório do órgão em Cuiabá.