A Polícia Federal cumpre mandados no Tocantins na manhã desta sexta-feira (31) durante uma nova fase da operação que investiga lavagem de dinheiro. Foram realizadas cinco ordens de busca e apreensão, além do sequestro de valores obtidos de forma ilícita.
A oitava fase da Operação Overclean tem mandados em Palmas e Gurupi, além de Brasília (DF) e São Paulo (SP). Todos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, caso sejam condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.