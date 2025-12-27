A Polícia Federal (PF) cumpriu, neste sábado (27), 10 mandados de prisão domiciliar em Goiás e outros sete estados contra condenados pela trama golpista durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Entre os alvos, está o tenente-coronel do Exército, Guilherme Marques Almeida, que comandava o Primeiro Batalhão de Operações Psicológicas, de Goiânia. A determinação, assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ocorreu um dia após o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques ser detido no Paraguai durante fuga.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa dele para saber se houve o cumprimento do mandado, mas não teve retorno. Conforme apuração da TV Globo, Marques Almeida estava em um estado diferente do informado, mas já entrou em contato com as autoridades e está em direção à sua residência para cumprir prisão domiciliar.