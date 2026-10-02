Desembargador Pedro Nelson recebe da presidente Maysa Rosal o primeiro relatório de transição (Divulgação/TJTO)\nO desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho será o próximo presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) para o biênio 2027/2029. O Tribunal Pleno o escolheu para o cargo durante sessão administrativa nesta quinta-feira (1º). Atualmente, Pedro Nelson ocupa a função de corregedor-geral da Justiça.\nA posse na Presidência do TJTO ocorrerá em fevereiro de 2027. A desembargadora Silvana Parfieniuk assumirá a vice-presidência da Corte no mesmo período.\nApós a escolha, Pedro Nelson destacou como um dos desafios da próxima gestão a execução do primeiro ciclo do Plano Estratégico Institucional para o período de 2027 a 2032. O planejamento inclui diretrizes relacionadas às novas tecnologias e ao uso de inteligência artificial no Judiciário.