O funcionamento dos órgãos da administração pública estadual terá alterações na próxima segunda-feira (29) por causa da partida da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O Governo do Tocantins decretou ponto facultativo na data e manteve apenas os serviços considerados essenciais.\nO anúncio apareceu nas redes sociais oficiais do governo nesta quinta-feira (25). De acordo com a publicação, o expediente nos órgãos estaduais ficará suspenso durante a parte da tarde em razão do jogo do Brasil.\nCarro escondido e rota de fuga: a rede de apoio que tentou blindar articuladora da Polícia Civil\nBolsonaro presta depoimento de 5 minutos à polícia sobre arma apreendida\nAssinaturas sob pressão: depoimentos revelam bastidores do 'gabinete' que acelerava contratos na Saúde\nA medida alcança os órgãos e entidades da administração pública estadual. Já os serviços essenciais, como atendimentos de urgência e emergência na saúde, segurança pública e outras atividades indispensáveis à população, continuam normalmente.