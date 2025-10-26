Mais de R$ 13 milhões em emendas parlamentares, até setembro deste ano, foram direcionados por deputados estaduais sem detalhamento sobre como o dinheiro público será aplicado. As chamadas emendas genéricas, destinadas principalmente a despesas de custeio, levantam dúvidas sobre transparência e fiscalização na execução dos recursos.\nO levantamento exclusivo do Jornal do Tocantins (JTo) revela que, no estado, parlamentares destinam recursos a emendas com objetivos genéricos, como “apoio administrativo”, “despesas de custeio” e “transferências especiais”. Os valores superam, inclusive, os repasses para escolas e programas educacionais e representam uma parcela significativa do teto das emendas, assim como as destinações voltadas a festas e eventos agropecuários.\nEm nove meses, foram destinados R$ 12,08 milhões em emendas para prefeituras usarem em despesas e R$ 1,38 milhão descritas como "transferência especial", a soma totaliza R$ 13,468 milhões. O valor representa 5,61% do total de R$ 240 milhões que os parlamentares, juntos, podem destinar por ano (veja mais abaixo os maiores destinadores de emendas genéricas).