O Governo do Paraguai atraiu tantas multinacionais brasileiras, argentinas e europeias que está sem energia para entregar às novas plantas. Pedidos pendentes da indústria a ser instalada chegam a 6.300 MW. Isso é mais do que a Usina Itaipu entrega para o País. O caso foi manchete do “Última Hora” de Assunção no sábado. A Coluna revelou há meses que o Governo hermano tem atraído grandes empresários brasileiros, os presenteando com cidadania e facilitando instalações, onde a carga tributária chega no máximo a 15%. Além de marcas tradicionais já com filiais no país vizinho, mais de 300 empresas daqui, de todos os portes, avaliam operar no Paraguai de olho no eixo Chile-China via Rota Bioceânica por terra. Eis o maior desafio hoje: A trava do crescimento está na demanda de energia. O Governo do Paraguai já avalia internamente rediscutir com o do Brasil o contrato de distribuição da usina binacional.