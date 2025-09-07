Palmas registrou manifestações, neste domingo (7), feriado da Independência do Brasil. No centro da capital, o ato chamado “Reaja Brasil”, a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se concentrou na Praça dos Girassóis. No distrito de Taquaruçu, o ato “Grito dos Excluídos” fez panfletagem pela soberania nacional e contra a anistia do ex-presidente.\nNa Praça dos Girassóis, os manifestantes pediram pela “liberdade a Bolsonaro e para todos os presos políticos”. A ação foi organizada por grupos de direita com perfis nas redes sociais.\nCom camisas amarelas e bandeiras do Brasil, o grupo manifestou apoio ao ex-presidente, pedindo "anistia", "liberdade" e "democracia". Em um trio elétrico, manifestantes fizeram orações e discursos.\nDistrito de Taquaruçu\nDurante o ato "Grito dos excluídos", um grupo de manifestantes percorreu às ruas do distrito de Taquaruçu e distribuiu panfletos defendendo a soberania nacional, a não anistia do ex-presidente Bolsonaro, pedindo justiça tributária e o fim da escala 6x1.