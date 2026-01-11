Polícia Federal cumpre mandados judiciais (Marcelo Camargo / Agência Brasil)\nPalmas passou a integrar o mapa nacional das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado após a prisão do coronel da reserva do Exército Fabrício Moreira de Bastos, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento em uma trama para abalar a ordem democrática do país. O militar reside na capital tocantinense e cumpre prisão domiciliar desde o dia 27 de dezembro de 2025, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.\nA prisão integra uma ofensiva nacional contra militares e civis já condenados por crimes ligados à tentativa de ruptura institucional. No Tocantins e em outros estados, a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais relacionados às mesmas sentenças. O ministro Alexandre de Moraes citou o risco de fuga como um dos fatores que motivaram a adoção das medidas.