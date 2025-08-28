Palmas é a capital mais competitiva da Região Norte, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) nesta quarta-feira (27). Apesar da liderança regional, a cidade caiu da 65ª para a 89ª posição no ranking nacional, uma queda de 24 posições.\nPalmas registrou queda em oito dos 13 pilares do ranking: sustentabilidade fiscal (-179), funcionamento da máquina pública (-11), acesso à saúde (-112), qualidade da saúde (-33), acesso à educação (-19), segurança (-31), saneamento (-19), inovação e dinamismo econômico (-126).\nO JTo entrou em contato com o governo municipal sobre os dados divulgados pelo CLP, especialmente em relação à queda dos indicadores que resultaram na piora da posição do município no ranking nacional. No entanto, não houve retorno até a última atualização desta matéria.