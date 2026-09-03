No mesmo inquérito em que o ex-deputado federal Fábio Faria (RN) aparece como intermediador do contrato de R$ 129 milhões entre a advogada Viviane Barci - mulher do ministro Alexandre de Moraes do STF – e Daniel Vorcaro do Master, o ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro aparece páginas depois em nova conversa comprometedora com o “ex-banqueiro”. Em print extraído das investigações da Polícia Federal, Faria alerta Vorcaro sobre a importância de não “atrasar os pagamentos” do Careca. “Manda pagar a ele. O Careca não pode atrasar” – o que, na interpretação dos investigadores, é Alexandre de Moraes. A conversa entre eles aconteceu em março de 2024, dois meses depois da assinatura do contrato de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de Viviane.\nBlindagem?\nO maior mistério sobre as mensagens de Whatsapp trocadas entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes: as mensagens do ministro, mesmo temporárias (as que são de envio único sem outra visualização – podem ter o conteúdo revelado por tecnologia de perícia digital. Fica a pergunta: Por que as supostas respostas de Moraes a Vorcaro continuam sigilosas?