Ex-governador Mauro Carlesse (Nilson Chaves/Governo do Tocantins)\nO desmonte da cúpula do Governo do Tocantins em 2021 marcou o avanço de frentes de investigação interligadas. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, uma organização criminosa atuava em duas frentes. Uma delas mirava o desvio de recursos na saúde por meio da Operação Hygea. A outra atuava dentro da Secretaria da Segurança Pública, conforme aponta a Operação Éris.\nParte das ações penais relacionadas ao caso tramita em instância superior por conexão com fatos atribuídos ao então governador Mauro Carlesse (Agir, atualmente no PSD). O entendimento busca manter todos os investigados vinculados ao mesmo conjunto de fatos sob análise de um único colegiado, evitando fragmentação da instrução e decisões divergentes.\nA seguir, os principais nomes que figuram como réus nas ações penais e a lista completa em cada operação.