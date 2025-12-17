Foi aprovada na Assembleia Legislativa do Tocantins, nesta quarta-feira (17), a Lei Orçamentária Anual de 2026. O valor do orçamento previsto é de R$ 19,5 bilhões. O aumento em relação orçamento de 2025 foi R$ 2,19 bilhões.\nDurante a manhã, o texto foi aprovado na Comissão de Finanças e no período da tarde foi votado no plenário. Foram apresentadas 25 emendas parlamentares. O texto ainda deve ser sancionado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).\nCâmara aprova LOA com orçamento de R$ 2,7 bilhões para Palmas em 2025\nAssembleia aprova LDO com previsão de orçamento de R$ 17 bilhões para 2026\nProjeto de Lei Orçamentária e Plano Plurianual de Palmas são entregues à Câmara Municipal\nVeja a divisão dos valores entre os poderes:\nR$ 17 bilhões serão destinados ao Poder Executivo (Administração Direta e Indireta);