A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (10) em operação sobre suspeita de desvio de recursos parlamentares para o filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um dos alvos é o deputado Mário Frias (PL-SP), que é autor das emendas sob investigação e roteirista do filme. Também é cumprido mandado contra Karina Gama, da Go Up Entertainment, produtora da obra.\nA operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal). A PF divulgou imagem que mostra sete armas apreendidas na operação. Essas armas estavam registradas no nome de Frias, mas agentes as localizaram em endereço diferente do que deveriam estar. Por esse motivo, será investigada a posse ilegal de arma de fogo.\nDino reverte decisão de Mendonça e reintegra Andrei Rodrigues ao comando da PF