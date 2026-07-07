O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou o Inquérito Civil para apurar um suposto esquema de irregularidades em contratos de gerenciamento de frotas e fornecimento de combustíveis envolvendo a Agência de Transportes e Obras do Estado do Tocantins (Ageto) e a Prefeitura de Colinas do Tocantins.\nEm nota, a Ageto informou que tem prestado esclarecimentos ao MPTO e afirmou que a contratação seguiu as regras do edital. Segundo o órgão, divergências pontuais identificadas nos faturamentos foram corrigidas administrativamente em 2024, sem prejuízo aos cofres públicos. A agência também reiterou que a fiscalização do contrato ocorreu de forma contínua e reforçou o compromisso com a transparência (leia a nota na íntegra ao final da reportagem).\nA investigação é um desdobramento da Operação Rebimboca, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás. Informações reunidas durante a apuração foram encaminhadas pela Polícia Federal ao MPTO, que passou a investigar possíveis crimes com reflexos no estado.