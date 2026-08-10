A reviravolta surpreendente do caso Cleitinho Azevedo (Rep) em Minas Gerais tem nome e sobrenome. Nos bastidores, pesou a articulação do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Rep), que vai disputar de novo para deputado federal, agora filiado ao em Minas Gerais. Cunha teve peso na opinião do presidente do partido, Marcos Pereira, de reconsiderar a decisão de barrar a candidatura do senador ao Governo. O foco do projeto eleitoral é Gleidson Azevedo (Rep), que também disputará a Câmara e terá ajuda da legenda para ser um puxador de votos – e, assim, Cunha também “pega carona” no voto de legenda. A estimativa do Republicanos é que, com ajuda do irmão gêmeo candidato ao Governo, Gleidson – ex-prefeito bem avaliado de Divinópolis – seja um dos campeões de votos no Estado e eleja mais cinco federais na esteira. Eduardo Cunha já fechou alianças com dezenas de deputados estaduais que vão à reeleição e tem dito que terá votos em todas, ele repete, todas as cidades de Minas.