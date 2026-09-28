Não é verdade que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tenha criado o Pix, diferentemente do que afirma post com trecho do filme “A Vida de Brian”, do grupo britânico Monty Python, que viralizou com uma legenda em português diferente do texto original em inglês.\nCriada pelo humorista Gregorio Duvivier, a legenda inventada sobre a cena do filme lista realizações implementadas por governos petistas no Brasil. De 13 programas e/ou ações mencionadas, sete foram, de fato, instituídos por Dilma ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e algumas ações mencionadas no post requerem contextualização, como o Comprova faz mais abaixo.\nDiferentemente do que o vídeo afirma, o Pix, citado no fim do vídeo, começou a ser discutido no governo de Dilma, em 2014, mas foi desenvolvido em 2019 e lançado em 2020, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o Comprova já mostrou.