Fundador da Carbyne Investimentos, companhia que teve o fundo Mercados Privados com suas contas e demonstrações contábeis reprovadas em assembleia geral de cotistas este ano, Filipe Pires Cerqueira Caldas – genro do empresário Americo Buaiz Filho – é apontado hoje como um dos principais executivos do Fundo Apex Partners. Buaiz, que comanda a Rede Vitória de Comunicação, era o maior acionista individual da Apex Partners até o início de agosto, quando a empresa afastou dois executivos e anunciou ter identificado “inconsistências financeiras” – coisa de R$ 1 bilhão que orbitam em algum lugar. Na plataforma de investimentos, Caldas é CIO, ou Diretor de investimentos, encarregado de gerir os fundos da Carbyne relacionados à Apex. O genro de Buaiz aparece como um dos signatários do acordo entre Apex e CVC, negociação que deu aos capixabas cerca de 15% da famosa operadora de viagens. Neste caso, sua relevância decorre não de participação individual na gigante de viagens, mas da posição que ocupa tanto na Carbyne (responsável pela gestão de fundos da Apex), quanto na própria plataforma de investimentos. As duas companhias atuavam em bloco dentro da CVC. A Coluna não conseguiu contato com os citados por ora.