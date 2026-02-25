-Novos promotores tomam posse (1.3378702)\nO Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) empossou, nesta quarta-feira (25), dois novos promotores de Justiça substitutos: Átila de Andrade Pádua e Raimundo Fábio da Silva. A sessão solene, realizada no auditório da instituição em Palmas, reuniu autoridades dos Três Poderes, familiares e representantes da sociedade civil.\nOs novos membros foram aprovados no 10º Concurso para Promotor de Justiça Substituto, realizado em 2022, que contou com seis etapas e aproximadamente 1,3 mil inscritos. Com o ingresso dos novos promotores, o MPTO alcança a marca de 121 integrantes ativos.\nDurante a cerimônia, o procurador-geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores, Abel Andrade Leal Júnior, destacou que os empossados atuarão na comarca de Colinas do Tocantins. Segundo o PGJ, a missão exige "entrega absoluta e compromisso com o cidadão, especialmente diante das transformações tecnológicas e sociais."