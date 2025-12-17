Novos secretários e presidentes de autarquias foram nomeados para integrar a gestão do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). As mudanças passam a valer nesta quarta-feira (17).\nAs nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (16). O governador escolheu Paulo Hernandes Moura Lima como chefe de gabinete, e Iderval João da Silva como secretário de Estado de Assuntos Institucionais.\nBárbara Jesuína Mendes Gomes passa a comandar o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (IGEPREV), enquanto Matheus Pereira Martins foi nomeado Presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização (ATR).\nSuspeito de matar empresário a facada durante tentativa de roubo em loja é preso\nEmpresário é morto a facadas em frente da própria loja após reagir a assalto