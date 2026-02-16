O partido Novo afirmou nesta segunda-feira (16) que pedirá a inelegibilidade do presidente Lula (PT) por causa do desfile carnavalesco que o homenageou no Rio de Janeiro. A legenda afirma que o chefe do governo cometeu abuso de poder político e econômico.\nDe acordo com a sigla, a medida será tomada quando o petista registrar sua candidatura a reeleição. O prazo para registro é 15 de agosto.\nLula foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói, em desfile que foi realizado na noite de domingo (15). A agremiação recebeu uma cota de recursos federais destinados às escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro.\n"Não estamos diante de um debate político, mas de um fato jurídico. Houve propaganda eleitoral antecipada financiada com dinheiro público. A consequência prevista na lei é clara e rigorosa", disse o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro.