Servidora pública federal e assistente social de carreira, Larranna Prestes Catalão foi nomeada para o comando da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no estado. O cargo traz o desafio de alinhar a gestão dos bens da União às diretrizes de inclusão e desenvolvimento social do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nLarranna assume a titularidade do órgão no Tocantins, reforçando que a SPU não é apenas um órgão burocrático de gestão de imóveis, mas que, sob uma gestão preparada, pode se tornar uma ferramenta de justiça social e eficiência administrativa.\nComo objetivo principal, terá a prioridade de agilizar processos de regularização e garantir que o patrimônio da União cumpra sua função social, aproximando as ações federais das demandas municipais. A SPU desempenha papel fundamental na regularização fundiária, na destinação de imóveis para habitação de interesse social e na gestão de áreas que impactam diretamente a economia e o bem-estar da população tocantinense.