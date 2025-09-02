A partir de 1º de setembro de 2025, a Prefeitura de Palmas não poderá fazer a contratação de artistas que usam sua arte para promover qualquer tipo de apologia ao crime organizado. A proibição está na Lei 3.235, sancionada pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e publicada no Diário Oficial.\nA nova regra para contratação de artistas é referente ao Projeto de Lei nº 75/2025, de autoria do vereador Marilon Barbosa (Republicanos) e aprovado na Câmara de Palmas no dia 7 de agosto. Segundo informado pela Casa de Leis na época, o objetivo do projeto é "preservar os valores culturais e éticos nos eventos patrocinados pelo poder público".\nTransporte público recebe reforço durante o Festival Gastronômico de Taquaruçu; veja horários\nResultado preliminar do Edital de Remoção Interna para professores efetivos é publicado; confira