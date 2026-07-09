Com a proximidade das Eleições 2026, órgãos e gestores públicos passam a seguir uma série de regras impostas pela legislação eleitoral para garantir igualdade de condições entre os candidatos e evitar o uso da estrutura pública em benefício de campanhas.\nAs chamadas condutas vedadas começaram a ser tema de orientação da Justiça Eleitoral do Tocantins. As normas limitam atos administrativos, publicidade institucional e movimentações de servidores durante o período eleitoral.\nSegundo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), as medidas têm como objetivo preservar a legitimidade do processo eleitoral e assegurar que a escolha dos eleitores ocorra sem interferência do poder público.\nRestrições na gestão de pessoal\nEntre as principais mudanças está a limitação na movimentação de servidores públicos. A legislação proíbe, durante o período determinado pela Justiça Eleitoral, a realização de nomeações, contratações, demissões sem justa causa, remoções, transferências e exonerações, exceto nas situações previstas em lei.