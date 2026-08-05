Foragidos com mandado de prisão, Mohamad Hussein Mourad, o Primo, e Roberto Augusto Leme, o Beto Louco, estariam escondidos no Líbano, protegidos por facção local. Eles foram citados em 1ª mão pela Coluna há mais de ano como controladores da Copape – com redes de postos ligados ao PCC. Mas quem está suando frio com medo de ser preso é um presidente de partido no Brasil, por ligação com a dupla – em sociedade com jatinhos que voavam para fazer RP com políticos.\nPT em chamas\nEstado onde Lula da Silva tem forte apoio, o Pará vê o PT, partido do presidente, em pé de guerra. O senador Beto Faro, que já tem o filho deputado federal, lançou a esposa para a Câmara dos Deputados também. Controlador da Executiva estadual, é forte no interior e nas classes B e C, mas aliados reclamam espaço e atenção para além da família. Depois dos Barbalho, em 2027 pode ter a família mais poderosa por lá.