A “neutralidade” dos Partidos Progressistas, Republicanos e Podemos na eleição presidencial, diante do cenário indefinido entre Lula da Silva (PT) com Flávio Bolsonaro (PL), só reforça o que o povo já sabe: o projeto desses partidos é de Poder, não pelo Povo. Não ter lado neste momento mostra que o pragmatismo político foi para o brejo e a sem-vergonhice mostra a cara. Neutros agora e ou num eventual 2º turno, os caciques (e suas bases) vão pular no colo de quem ganhar.\nParaguai nuclear\nCitamos aqui na terça (4) que o Paraguai está com demanda alta para energia industrial, com leva de multinacionais de diferentes setores se instalando no País, e que a Usina de Itaipu não supre essa nova carga. O Governo Hermano acaba de fechar acordo com os Estados Unidos no setor nuclear para apoio de tecnologia para instalação de energia nuclear. No Brasil, já temos de Angra 1 a 3, longe da capacidade de geração prometida.